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Netflix не будет снимать «Анну К» и другие российские проекты

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Международная онлайн-платформа Netflix приостановила съемки российских проектов. Информацию об этом со ссылкой на собственные источники 1 марта опубликовал «Бюллетень кинопрокатчика».

Это означает, что в ближайшее время зрители не увидят драматический сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли. Федор Бондарчук должен был сыграть там Каренина, Юра Борисов — Константина Левина.

Кроме того, на неизвестное время отодвинулись премьеры сериала под рабочим названием «Петля» с Александром Петровым, сериала «Ничего особенного» с Юрой Борисовым, а также криминального триллера «Зато» Дарьи Жук.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что компания Sony объявила о приостановке выхода своих фильмов в российский прокат, в том числе картины «Морбиус» с Джаредом Лето, а Warner Bros. отказался показывать в России «Бэтмена».

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Комментарии (6)

vic_5e4cd1938d1a8
... а книги на русском языке сожгут в костре на площади ...
Dazdraperma
И правильно. Сериалы эти были нетолерантными, с недостаточной представленностью ЛГБТ и БЛМ сообществ. А то, что Анну должна была играть ЖЕНЩИНА Ходченкова - это вообще беспредел.
DanCitizen
Кинотеатры обанкротятся, по вечерам будут по телевизору показывать Подвиг разведчика или Штрафбат, а потом вырубать электричество И картина мира у всех поменяется на северокорейскую, там люди плачут от счастья при упоминании вождя
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