Netflix не будет снимать «Анну К» и другие российские проекты

Международная онлайн-платформа Netflix приостановила съемки российских проектов. Информацию об этом со ссылкой на собственные источники 1 марта опубликовал «Бюллетень кинопрокатчика».



Это означает, что в ближайшее время зрители не увидят драматический сериал «Анна К» со Светланой Ходченковой в главной роли. Федор Бондарчук должен был сыграть там Каренина, Юра Борисов — Константина Левина.



Кроме того, на неизвестное время отодвинулись премьеры сериала под рабочим названием «Петля» с Александром Петровым, сериала «Ничего особенного» с Юрой Борисовым, а также криминального триллера «Зато» Дарьи Жук.

