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Warner Bros. отказался показывать в России «Бэтмена», а Walt Disney Company — все свои фильмы

Из-за спецоперации на Украине Walt Disney Company приостановила поставки своих фильмов в российские кинотеатры, Warner Bros. отказались от премьеры «Бэтмена», а Netflix не будет транслировать 20 российских федеральных телеканалов.

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«Учитывая необоснованное вторжение на Украину и ужасный гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показы фильмов в кинотеатрах России, включая предстоящую премьеру [мультипликационного фильма] Turning Red [«Я краснею»] от студии Pixar», — цитирует 1 марта ТАСС заявление Walt Disney Company.

В корпорации отметили, что направят силы на гуманитарную помощь украинским беженцам.

Компания Warner Bros. приостановила релиз «Бэтмена» в прокате за день до запланированного старта. Будет ли их решение распространяться на другие фильмы, не сообщается.

Netflix отказался транслировать 20 российских федеральных телеканалов, хотя с марта планировал начать это делать (после того, как РКН в декабре добавил его в реестр аудиовизуальных сервисов).

«Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис», — заявил представитель компании в разговоре с Variety.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. О событиях 28 февраля читайте на «Фонтанке». Также смотрите трансляцию.

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Комментарии (23)

266602257
Такими темпами мы скоро все окажемся в в Готэме и все увидим своими глазами
K_Lutsky
я надеюсь Топ Ган: Маверик покажут у нас весной. Очень хотелось увидеть, какое продолжение снял Круз. Если нет, придется искать в интернете. Если инет не отрубят к тому времени...
07A
Данила Козловский изготовит сотни фильмов по русским рисованным историям!
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