Warner Bros. отказался показывать в России «Бэтмена», а Walt Disney Company — все свои фильмы

Компания Warner Bros. приостановила релиз «Бэтмена» в прокате за день до запланированного старта. Будет ли их решение распространяться на другие фильмы, не сообщается.

В корпорации отметили, что направят силы на гуманитарную помощь украинским беженцам.

«Учитывая необоснованное вторжение на Украину и ужасный гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показы фильмов в кинотеатрах России, включая предстоящую премьеру [мультипликационного фильма] Turning Red [«Я краснею»] от студии Pixar», — цитирует 1 марта ТАСС заявление Walt Disney Company.

Netflix отказался транслировать 20 российских федеральных телеканалов, хотя с марта планировал начать это делать (после того, как РКН в декабре добавил его в реестр аудиовизуальных сервисов).



«Учитывая текущую ситуацию, мы не планируем добавлять эти каналы в наш сервис», — заявил представитель компании в разговоре с Variety.

