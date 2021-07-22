В современной «Анне Карениной» от Netflix сыграют Бондарчук и Цыпкин. Объявлен каст, есть интрига

На роль Долли Облонской выбрана Юля Александрова («Горько!», «Самый лучший день»). Стива Облонский — Гоша Куценко, а Константин Левин — Юра Борисов. Как отмечают в Netflix, это единственный российский актер, сыгравший главные роли сразу в двух фильмах, отобранных для участия в Каннском кинофестивале — 2021 («Петровы в гриппе», «Купе № 6 »), а также исполнитель главной роли в «Серебряных коньках» студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова.

Вместе со Светланой Ходченковой («Довлатов», «Северный ветер») на экране появится Фёдор Бондарчук. Он сыграет супруга Карениной.

Netflix начал съёмки первого оригинального российского драматического сериала «Анна К» и раскрыл актёрский состав. Финальный каст объявили в сообщении на сайте компании .

В Кити Щербацкую перевоплотится молодая актриса Даша Верещагина.



Второстепенного героя — Сергея Кознышева — сыграет Александр Цыпкин, автор «БеспринцЫпных историй», «Женщин непреклонного возраста», сборников «Дом до свиданий и новые беспринцЫпные истории», «Девочка, которая всегда смеялась последней». Писателя знают и за рубежом — в 2020 году стало известно, что его рассказы будут локализованы и переведены на английский язык. Этим уже занимается американский режиссёр Пол Лазарус, участвовавший в проектах «Друзья», «Беверли Хиллз 90210», «Милые обманщицы».



О том, кого выбрали на роль Алексея Вронского, пока что не сообщается.



Взяв за основу роман Льва Толстого, Netflix значительно изменит сюжет и представит историю в современном ключе. Действие происходит в наши дни, светская львица Анна Каренина — «жена будущего губернатора Санкт-Петербурга», а Вронский — «наследник алюминиевой империи».



Сорежиссерами выступят Валерий Федорович («Гоголь. Начало»), Евгений Никишов («Измены», «Полицейский с Рублевки»), Роман Кантор («Эпидемия»), а также Наташа Меркулова («Гоголь. Вий») и Алексей Чупов («Салют-7»).

