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«Морбиуса» с Джаредом Лето не будет: Sony остановила прокат в России

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Компания Sony вслед за Walt Disney и Warner Bros. объявила о приостановке выхода своих фильмов в российском прокате, в том числе картины «Морбиус» с Джаредом Лето.

«Учитывая продолжающиеся военные действия на Украине и возникшую в результате этого неопределенность и гуманитарный кризис, разворачивающийся в этом регионе, мы приостановим наши запланированные показы в России, включая предстоящий выпуск «Морбиуса». Наши мысли и молитвы со всеми, кто пострадал, и надеемся, что этот кризис будет разрешен быстро», — цитирует Deadline представителя Sony.

Ранее из-за спецоперации на Украине Walt Disney Company приостановила поставки своих фильмов в российские кинотеатры, Warner Bros. отказались от премьеры «Бэтмена», а Netflix решил не транслировать 20 российских федеральных телеканалов.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. О событиях 28 февраля читайте на «Фонтанке». Также смотрите трансляцию.

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Комментарии (6)

atty
В соседней ветке кремлеботы радуются, но вообще уход крупных западных проектов это очень плохо, они делали кассу кинотеатрам, а это рабочие места, а сейчас начнутся сокращения, очень жаль.
265056402
В кинотеатре засилье отстоя, смотришь афишу кино и идёшь в музей. Конечно Бэтмен тоже интересен, люители комиксов оценили бы. Но на самом деле очень много фильмов наших и западных, и индийских, которые можно крутить по кругу, потому что они искусство. Сейчас это рекламные ролики с начинкой.
И не понимаю, зачем они это делают - компании. Фильмы - пропаганда. Убрать пропаганду запада - потребнадзору не снилось.
Мимопрохожу
Ну так уж прям и не будет. А торренты на что?
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