«Морбиуса» с Джаредом Лето не будет: Sony остановила прокат в России

Компания Sony вслед за Walt Disney и Warner Bros. объявила о приостановке выхода своих фильмов в российском прокате, в том числе картины «Морбиус» с Джаредом Лето.



«Учитывая продолжающиеся военные действия на Украине и возникшую в результате этого неопределенность и гуманитарный кризис, разворачивающийся в этом регионе, мы приостановим наши запланированные показы в России, включая предстоящий выпуск «Морбиуса». Наши мысли и молитвы со всеми, кто пострадал, и надеемся, что этот кризис будет разрешен быстро», — цитирует Deadline представителя Sony.

