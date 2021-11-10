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Netflix запускает новый русскоязычный проект от режиссера «Чик»

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Сериал в жанре психологической драмы снимет для Netflix Эдуард Оганесян. На главную роль пригласили Александра Петрова.

О новом русскоязычном проекте стриминговой платформы стало известно 10 ноября. Это будет история про знаменитость, личность которой разрушили трагические события.

Шоураннером станет Эдуард Оганесян, который снял сериал «Чики». Среди сценаристов значатся Алексей Камынин и Марсель Шайхаттаров. Продюсируют новый проект компании «Водород» и «Манки стайл», Федор Бондарчук, Вячеслав Муругов, Алина Тяжлова и Мила Розанова.

Это второй русскоязычный проект Netflix, первым стал сериал «Анна К». Светлана Ходченкова в нем предстанет в роли современной Анны Карениной. О начале сьемок сообщалось в мае этого года.

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