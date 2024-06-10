В системе здравоохранения России увеличился дефицит кадров. В Минздраве рассказали, сколько не хватает врачей и медперсонала

В 2023 году в системе здравоохранения России недоставало 29 тысяч врачей и 63 тысяч медиков среднего звена. Эти цифры 10 июня озвучила замглавы Минздрава Татьяна Семенова на конференции «ОргЗдрав-2024».

Таким образом, дефицит кадров в отрасли продолжает увеличиваться: ранее, в ноябре 2023 года, в ведомстве оценивали нехватку врачей в 26,5 тысячи и средних медицинских работников — в 58,2 тысячи.

Среди причин недостатка сотрудников в госучреждениях, по мнению Семеновой, — более выгодные условия труда в коммерческих предприятиях (например, в фитнес-клубах или СПА-салонах) и недоработанная система мотивации для работников в системе здравоохранения.