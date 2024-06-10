В Петербурге нашли прожившего 27 лет по чужому паспорту. Заодно он стрелял в проституток

Полицейские задержали 56-летнего из Карелии, а выдавал он себя за 61-летнего жителя Алании. «Фонтанка» узнала, зачем ему эти хлопоты на протяжении десятилетий.
К вечеру 10 июня оперативники насильно привезли задержанного на Гражданском проспекте в Следственный комитет Приморского района. По информации «Фонтанки», ему вменяют убийство при обстоятельствах, трудно объяснимых в здравой памяти.
По версии следствия, 8 марта 1997 года он вызвал девушек к себе на съемную квартиру на Планерной улице. Когда сутенер предложил ему заплатить вперед, молодой человек повел себя, мягко говоря, неадекватно. Он сильно рассердился, что осмотр товара возможен только на улице, и выскочил из квартиры.
На свежем воздухе разбушевавшийся увидел «жигули» с девушками и несколько раз выстрелил в салон из своего ТТ. Из троих девушек одна получила несколько пуль в грудь, скончалась на месте.
Разумеется, вскоре он был установлен как Егоров из Карелии. Но его не нашли.
Сегодня известно: Егоров уехал в Северную Осетию, каким-то чудесным образом ему выдали новый паспорт, по которому он так долго и жил. Несколько лет назад он вернулся в Петербург, где мирно жил уже здоровым образом — семья, дети.
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