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    В Петербурге нашли прожившего 27 лет по чужому паспорту. Заодно он стрелял в проституток

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    Полицейские задержали 56-летнего из Карелии, а выдавал он себя за 61-летнего жителя Алании. «Фонтанка» узнала, зачем ему эти хлопоты на протяжении десятилетий.

    К вечеру 10 июня оперативники насильно привезли задержанного на Гражданском проспекте в Следственный комитет Приморского района. По информации «Фонтанки», ему вменяют убийство при обстоятельствах, трудно объяснимых в здравой памяти.

    По версии следствия, 8 марта 1997 года он вызвал девушек к себе на съемную квартиру на Планерной улице. Когда сутенер предложил ему заплатить вперед, молодой человек повел себя, мягко говоря, неадекватно. Он сильно рассердился, что осмотр товара возможен только на улице, и выскочил из квартиры.

    На свежем воздухе разбушевавшийся увидел «жигули» с девушками и несколько раз выстрелил в салон из своего ТТ. Из троих девушек одна получила несколько пуль в грудь, скончалась на месте.

    Разумеется, вскоре он был установлен как Егоров из Карелии. Но его не нашли.

    Сегодня известно: Егоров уехал в Северную Осетию, каким-то чудесным образом ему выдали новый паспорт, по которому он так долго и жил. Несколько лет назад он вернулся в Петербург, где мирно жил уже здоровым образом — семья, дети.

    На 47news вы узнаете, как задержанный все же тогда рассчитался гранатой.

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