В Петербурге нашли прожившего 27 лет по чужому паспорту. Заодно он стрелял в проституток

Полицейские задержали 56-летнего из Карелии, а выдавал он себя за 61-летнего жителя Алании. «Фонтанка» узнала, зачем ему эти хлопоты на протяжении десятилетий.

К вечеру 10 июня оперативники насильно привезли задержанного на Гражданском проспекте в Следственный комитет Приморского района. По информации «Фонтанки», ему вменяют убийство при обстоятельствах, трудно объяснимых в здравой памяти.



По версии следствия, 8 марта 1997 года он вызвал девушек к себе на съемную квартиру на Планерной улице. Когда сутенер предложил ему заплатить вперед, молодой человек повел себя, мягко говоря, неадекватно. Он сильно рассердился, что осмотр товара возможен только на улице, и выскочил из квартиры.

