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    Мангусты как бы намекают. В Ленинградском зоопарке включили искусственное солнце

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    Похолодание в Петербурге не оценили экзотические обитатели Ленинградского зоопарка — полосатые мангусты. Хотя, по мнению коренных петербуржце, +19 градусов — это вполне себе лето, мангусты так не считают и заняли стратегическую позицию под специальной лампой.

    «Наши полосатые мангусты явно недовольны тем, что на улице немного похолодало. Поэтому сегодня они решили лечь поближе друг к другу и насладиться теплом в безветренной обстановке своего внутреннего вольера. Желаем каждому проводить понедельники именно так», — сказано 10 июня в публикации официального тг-канала зоосада.

    Ленинградский зоопарк

    Напомним, ранее сегодня «Фонтанка» опубликовала подробный прогноз погоды в Петербурге на всю неделю. Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус обещает городу прохладу и кратковременные дожди.

    По его оценке, лишь четверг принесет антициклональную паузу в дождях, а закончится рабочая неделя пришествием следующего дождливого циклона с Атлантики. Так что мангусты в зоопарке вроде как выбрали верную позицию.

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