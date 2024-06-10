Мангусты как бы намекают. В Ленинградском зоопарке включили искусственное солнце

Похолодание в Петербурге не оценили экзотические обитатели Ленинградского зоопарка — полосатые мангусты. Хотя, по мнению коренных петербуржце, +19 градусов — это вполне себе лето, мангусты так не считают и заняли стратегическую позицию под специальной лампой.

«Наши полосатые мангусты явно недовольны тем, что на улице немного похолодало. Поэтому сегодня они решили лечь поближе друг к другу и насладиться теплом в безветренной обстановке своего внутреннего вольера. Желаем каждому проводить понедельники именно так», — сказано 10 июня в публикации официального тг-канала зоосада.

