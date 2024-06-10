Власти в Воронеже объяснили, почему выпускницы перед ЕГЭ снимали лифчики

Произошедшее в школе № 62 Воронежа, когда несколько учениц снимали нижнее белье после срабатывания сигнала металлодетектора, было обусловлено, в частности, «естественным волнением» пришедших на ЕГЭ. Об этом в понедельник, 10 июня, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу министерства образования Воронежской области.

«Прикосновение к участнику, физический контакт с ним запрещены порядком, и в ППЭ на базе СОШ № 62, как показали видеонаблюдение и опросы очевидцев, отсутствовал», — заявили в ведомстве и добавили, что в спорных ситуациях женщиной-организатором ЕГЭ применялся ручной металлоискатель.

