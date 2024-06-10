Власти в Воронеже объяснили, почему выпускницы перед ЕГЭ снимали лифчики

Произошедшее в школе № 62 Воронежа, когда несколько учениц снимали нижнее белье после срабатывания сигнала металлодетектора, было обусловлено, в частности, «естественным волнением» пришедших на ЕГЭ. Об этом в понедельник, 10 июня, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу министерства образования Воронежской области.
«Прикосновение к участнику, физический контакт с ним запрещены порядком, и в ППЭ на базе СОШ № 62, как показали видеонаблюдение и опросы очевидцев, отсутствовал», — заявили в ведомстве и добавили, что в спорных ситуациях женщиной-организатором ЕГЭ применялся ручной металлоискатель.
Только одна из участниц, утверждает образовательное ведомство, «высоко подняла перед прохождением стационарного металлоискателя пуловер», чтобы продемонстрировать отсутствие запрещенных предметов.
«Участницы ЕГЭ, <...> не назвали или не описали лиц, принуждавших их, например, снять белье», — уточнили в министерстве.
Решение нескольких выпускниц «освободиться от белья», где находились металлические вставки, связали «не только с естественным волнением пришедших на экзамен молодых людей, но и с отсутствием предупреждающих педагогических мер со стороны сопровождающих лиц».
Родители некоторых выпускниц ранее рассказывали, что в школе № 62 перед ЕГЭ вынуждали девушек снимать лифчики из-за металлодетектора.