«Обзывают русской свиньей и путинской девкой». Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль — о Европе, которой больше нет

Фото: Дарья Драй / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Карин Кнайсль, бывшая глава МИД Австрии, та самая, на свадьбе которой танцевал Владимир Путин, ныне руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), выпустила книгу «Реквием по Европе». Она посвящена Европейскому Союзу, в котором свобода, равенство и человеческое достоинство закончились, а той настоящей Европы больше не существует.

Истинная Европа сейчас, по мнению Кнайсль, находится в Санкт-Петербурге, куда она и переехала в 2023 году. На обложку ее книги помещен фрагмент картины Брейгеля Старшего «Слепой ведет незрячего». Такой лейтмотив проносится через всю работу, где слепые и незрячие — это элиты европейских стран. «Фонтанка» пересказывает самое интересное.

Фото: Питер Брейгель. «Притча о слепых», 1568, музей Каподимонте в Неаполе Поделиться Поделиться





В 2021 году Карин Кнайсль уехала из Австрии во Францию, откуда отправилась в Ливан. Там экс-глава австрийского МИДа начала писать свой «Реквием по Европе», а заканчивала книгу «уже в Петербурге и в небольшой русской деревне». «Эта книга — очень личная оценка заката всего того, что составляло исконную суть Европы: правовой безопасности и свободы. Их больше нет», — пишет бывшая глава МИД Австрии.

Как Кнайсль оказалась в России? Покинула Австрию Карин Кнайсль из-за постоянных нападок и критики. Ее заклеймили как «правую экстремистку», обвинили в отравлении собак, а также в том, что чуть ли не из-за нее формула отравляющего вещества «Новичок» оказалась у русских и, таким образом, она причастна «к отравлению русского блогера Алексея Навального».

Острая критика в СМИ привела к тому, пишет Кнайсль, что к ней стали плохо относиться практически везде: «Когда на улице и в публичных дебатах тебя обзывают русской свиньей и путинской девкой, жизнь становится невыносимой». Экс-министр оказалась во Франции, но и здесь жить ей не дали из-за нахождения в неких «черных списках». Так, банки отказывали в открытии счетов, а французские спецслужбы потребовали у владельцев дома, который арендовала Кнайсль, выгнать ее. Еще Карин Кнайсль утверждает, что ей вынесли де-факто запрет на работу в странах ЕС. Она перестала понимать, где и на что жить. После этого Кнайсль переехала в Ливан, откуда осенью прошлого года окончательно перебралась в Россию.



Наша страна напоминает Кнайсль о лучших временах Европы. По ощущениям бывшего министра иностранных дел Австрии, сегодня Россия — та самая «заповедная Европа». «Едва ли где-либо еще найдется больше признаков европейской жизни, чем в Санкт-Петербурге», — пишет она.

Что не так с Европейским Союзом? Прежняя Европа гарантировала конституционное государство, республиканизм или безграничную свободу. Этого больше нет — государства всеобщего благосостояния больше не работают, а свободы исчезают. Сегодня в ЕС утвердилось черно-белое мышление, а европейцы предают европейскую цивилизацию. Еще в 90-е годы прошлого века, рассказывает Кнайсль, никто не боялся говорить на работе или во время дружеской беседы все что думаешь. Сейчас же в ЕС нет спасения от самоцензуры. Также Европа нарушает собственные правила — Берлин и Париж отказались от мирного существования, отправляя на Украину огромное количество оружия. Появились квазирелигии: вероучения о климате и гендерной нейтральности. Излагаются они смутно и невнятно, а «у штурвала власти стоят недоумки». Экс-министр МИД Австрии приходит ко мнению, что сегодня привлекательность западной модели снизилась из-за партийного кризиса, недоверия избирателей, коррумпированности и слабеющего парламентаризма.



Будущее Карин Кнайсль описывает достаточно апокалиптично. Из-за продолжения нынешней политики многие государства ЕС могут оказаться на грани краха. Пока еще большинство немцев не голодают и могут позволить себе съездить в отпуск. Однако в момент «когда опустеют тарелки» ситуация может стать очень напряженной. Во многих европейских странах утрачены семейная взаимовыручка и традиции семейной общины, которые могли бы оказаться поддержкой. А поколения, не знавшие лишений, не умеют справляться с трудностями, будь то отключение электричества или даже нехватка продовольствия.



«Многим европейским странам еще предстоит испытать то, с чем людям в Бейруте и Багдаде приходилось справляться десятилетиями из-за войн и интервенции Запада», — прогнозирует Карин Кнайсль.

Россия и боевые действия на Украине Кнайсль провела в Ливане 17 месяцев и успела соскучиться по Европе. Для нее Европа — концерт, прогулка по парку и интересная беседа. «Все это я вновь обрела в Санкт-Петербурге, где есть и Париж, и Венеция, и Амстердам, и русское приволье», — пишет она, называя Петербург одним из самых красивых мегаполисов Европы.

Весной 2022 года «европейский мирный проект» всего за несколько недель стал противоборствующей стороной и центром поставок оружия на Украину. Сейчас в ЕС «русский — плохой парень» по определению. С Россией разорваны все культурные и академические отношения. Кнайсль отмечает, что для нее абсолютно неприемлема такая опрометчивость Запада, ведь даже во времена холодной войны не было разрушено так много связей, как весной 2022-го.



После начала СВО блюстители нравственности «как официально, так и приватно» призывали общественных деятелей дистанцироваться от России и осудить политическое руководство страны. С такими предложениями обращались и к Кнайсль. Ей это напомнило «архаичные ритуалы принятия в племя. Или обращение грешников в истинную веру».

Отношениям ЕС и России могла бы помочь дипломатия, но «профессиональные дипломаты замолчали задолго до СВО <...> суетливые встречи европейских политиков в Москве в начале 2022 года имели мало общего с серьезней дипломатией». Карин Кнайсль указывает, что слова на переговорах за закрытыми дверями не отличались от заявлений, сделанных во время пресс-конференций. Так утрата дипломатического мастерства ввергла Европу в череду кризисов и войн. СВО на Украине представляется ей «пробным шагом, возможно, к еще более масштабным вооруженным столкновениям».



Как пишет Кнайсль, Россия наращивает технологический суверенитет с 2012 года, создавая альтернативы Amazon, Uber и Zoom. А благодаря санкциям с 2022 года российское общество «быстро становится более независимым <...> и приближается к технологическому суверенитету». Европейским компаниям до этого еще далеко, замечает она. Этот процесс шел и ранее, но начало СВО только ускорило его — происходящее она называет «войной между НАТО и Россией на Украине».

Сегодня Россия уже повернула от Европы на юго-восток. «Праздник, несомненно, теперь на Востоке, на Западе он давно отгремел», — утверждает Карин Кнайсль. Будущее Европейского Союза

Из нынешнего кризиса Европейский Союз выйдет очень ослабленным либо распадется. Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль дает несколько сценариев: ЕС продолжит оставаться вне игры и окажется проигравшей стороной во многополярном мире, ЕС и НАТО потерпят сильное потрясение, но все же не распадутся. Также есть и третий сценарий. Политическое противостояние может перейти на улицы, в какой-то момент вооруженные наемники могут отправиться воевать с собственным народом. Тогда начнется жесткая эпоха, когда люди из Европы будут спасаться бегством.

Для возрождения настоящей Европы, по мнению Кнайсль, необходимо вернуть свободу и верховенство права. Европе нужны рациональные, ответственные личности, которые любят людей и действуют с прицелом на будущее. В заключении экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль благодарит сердечно людей в России за человечность и за то, что приняли ее.

