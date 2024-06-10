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    В Мурино загорелся двухэтажный частный дом. Дым от пожара был виден от железнодорожной станции

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    В городе Мурино Ленинградской области вечером 10 июня загорелся частный двухэтажный дом, расположенный на улице Веселой.

    Огонь быстро распространился по крыше строения, поднявшись высоко в воздух. Первые сообщения о возгорании поступили в пожарную службу около 20 часов 50 минут. Дым от пожара виден даже на существенном удалении — из близстоящих многоэтажек и от железнодорожной станции.

    О причинах возгорания на данный момент ничего не известно; судя по скорости распространения огня, он представлял существенную угрозу для расположенных рядом зданий, однако на место быстро прибыли пожарные службы. В 21:06 пожар удалось локализовать; площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

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