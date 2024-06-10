За резолюцию с мирным планом Байдена по сектору Газа проголосовали 14 из 15 членов Совбеза ООН. Россия воздержалась

Совет безопасности Организации объединенных наций 10 июня принял проект резолюции, предложенный президентом США Джо Байденом, и предусматривающий поэтапное прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщают РИА Новости.
За документ проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, Россия воздержалась от голосования.
Ранее «Фонтанка» уже сообщала о плане, предложенного Джо Байденом, и состоявшем из трех фаз. Первый этап, согласно резолюции, подразумевал незамедлительное полное прекращение огня, второй — освобождение оставшейся части заложников и вывод израильских войск из Газы, третий — начало восстановления Газы.
Резолюция состоит из семи пунктов, первый из которых — призыв к ХАМАС принять соглашение. Кроме того, всем сторонам надлежит выполнять его положения без каких-либо условий и промедления. В том случае, если консультации по перемирию затянутся более чем на шесть недель, резолюция предусматривает режим прекращения огня на все время, пока ведутся переговоры.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что США рассматривают возможность заключения сделки с ХАМАС без участия Израиля для освобождения американцев, удерживаемых в плену в секторе Газа.