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    За резолюцию с мирным планом Байдена по сектору Газа проголосовали 14 из 15 членов Совбеза ООН. Россия воздержалась

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    Совет безопасности Организации объединенных наций 10 июня принял проект резолюции, предложенный президентом США Джо Байденом, и предусматривающий поэтапное прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщают РИА Новости.

    За документ проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, Россия воздержалась от голосования.

    Ранее «Фонтанка» уже сообщала о плане, предложенного Джо Байденом, и состоявшем из трех фаз. Первый этап, согласно резолюции, подразумевал незамедлительное полное прекращение огня, второй — освобождение оставшейся части заложников и вывод израильских войск из Газы, третий — начало восстановления Газы.

    Резолюция состоит из семи пунктов, первый из которых — призыв к ХАМАС принять соглашение. Кроме того, всем сторонам надлежит выполнять его положения без каких-либо условий и промедления. В том случае, если консультации по перемирию затянутся более чем на шесть недель, резолюция предусматривает режим прекращения огня на все время, пока ведутся переговоры.

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что США рассматривают возможность заключения сделки с ХАМАС без участия Израиля для освобождения американцев, удерживаемых в плену в секторе Газа.

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    ООНСектор ГазаПлан БайденаИзраильРезолюция
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