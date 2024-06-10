Стали известны соперники «Зенита» по группе в Кубке России

Завершена жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона 2024/2025. В турнире примут участие 16 команд из Российской Премьер-Лиги, каждая из которых сыграет шесть матчей в два круга.
Результаты жеребьёвки группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона 2024/2025. В группу А попали «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов», «Динамо» (Махачкала), в группу В — «Локомотив», «Ростов», «Оренбург», «Химки», в группу С — «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат», «Пари Нижний Новгород», и в группе D оказались «Зенит», «Рубин», «Факел», «Акрон» (Тольятти).
1-й тур группового этапа Пути РПЛ состоится 31 июля.
Клубы, занявшие первые два места в каждой группе, перейдут в верхнюю сетку второй стадии (плей-офф) Фонбет Кубка России, третье место отправится в нижнюю сетку второй стадии (плей-офф), а последние команды завершат участие в турнире.
Действующий обладатель Кубка России, «Зенит», в прошлогоднем Суперфинале встретился с «Балтикой» и победил со счётом 2:1 благодаря голам Нино и Нуралы Алипа.