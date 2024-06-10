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    Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавших после атак беспилотников

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    В Белгородской области три человека пострадали в результате атак беспилотников. Об этом вечером 10 июня сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

    В Шебекино ранения после взрыва получила женщина: она была доставлена в областную клиническую больницу с сотрясением головного мозга и множественными открытыми ранами лица и шеи. Ударом БПЛА были повреждены принадлежавший ей автомобиль и легковая машина, находившаяся рядом.

    Двое мужчин обратились за медицинской помощью самостоятельно в районную больницу Грайворонского городского округа с контузией, сотрясением головного мозга и закрытыми черепно-мозговыми травмами. Один из них оказался в зоне поражения после атаки дрона в поле между поселками Чапаевский и Горьковский. Второй был ранен возле поселка Безымено.

    Ранее сегодня в Шебекино четыре человека подорвались на мине, среди них оказался сотрудник телеканала «Россия 24».

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    Вячеслав ГладковБелгородская областьУдар дронаАтака БПЛАПострадавшие
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