«Голубиного короля» оштрафовали и отпустили в Петербурге

Василеостровский райсуд Петербурга рассмотрел уголовное дело в отношении Богдана Баленко, который обвинялся в хулиганстве. Об этом сообщает 10 июня Объединенная пресс-служба судов города.
Баленко — известный в определенных кругах бизнесмен, которого называют «голубиным королем». «Фонтанка» писала о скандальном нападении фигуранта в конце августа 2023 года на девушку-конкурентку у Ростральных колонн и публиковала видео инцидента. На кадрах четко видно, как мужчина идет и, не останавливаясь, резко бьет локтем в лицо девушке. Она падает, из ее рук вылетает голубь, а на помощь спешат аниматоры. Именно этот случай рассматривал Василеостровский суд.
Баленко в недавнем прошлом перешел из украинского в российское гражданство. В Петербурге занимается неформальным бизнесом по фотографированию туристов с голубями и аниматорами. По словам участников этого специфического рынка, не секрет, что у Баленко конфликт за зоны влияния с другими коммерсантами.
«Стороной защиты было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением судебного штрафа. Потерпевшая не возражала и даже ходатайствовала о прекращении дела в связи с примирением сторон, так как ущерб ей полностью возмещен, претензий к подсудимому она не имеет», — сказано в сообщении пресс-службы судов.
Уточняется, что Баленко, кроме примирения с потерпевшей, сделал благотворительный взнос в сумме 50 000 рублей в общественную организацию «Боевое братство».
Суд освободил фигуранта от уголовной ответственности и назначил штраф в 100 000 рублей. Баленко освобожден из-под стражи в зале суда.