«Монетный двор» открыли для посещения: там можно посмотреть производство

Музейно-производственный комплекс «Монетный двор» — в том самом желтом двухэтажном здании с фронтоном и боковыми башнями, напротив Петропавловского собора, — с 10 июня принимает посетителей. И это действующее производство, так что экскурсанты смогут своими глазами увидеть, из каких стадий оно состоит: от объемного моделирования, изготовления чеканочных инструментов и работы гравера до полировки штемпелей и чеканки готовых изделий.



Заглянуть в эти стены хотелось не одному поколению петербуржцев, гуляющих по Петропавловской крепости, но в последний раз экскурсии в Монетный двор водили еще до революции. Теперь побывать в здании — в специально отреставрированной к открытию северной башне здания (в ней в XIX веке была золотая плавильня) и прилегающей части производственного цеха — смогут и взрослые, и дети. Одно ограничение: посещение возможно только в составе экскурсий, а они проводятся с понедельника по пятницу в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 и 14:30 (билеты — на сайте Музея истории денег).

