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    «Монетный двор» открыли для посещения: там можно посмотреть производство

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    Музейно-производственный комплекс «Монетный двор» — в том самом желтом двухэтажном здании с фронтоном и боковыми башнями, напротив Петропавловского собора, — с 10 июня принимает посетителей. И это действующее производство, так что экскурсанты смогут своими глазами увидеть, из каких стадий оно состоит: от объемного моделирования, изготовления чеканочных инструментов и работы гравера до полировки штемпелей и чеканки готовых изделий.

    Заглянуть в эти стены хотелось не одному поколению петербуржцев, гуляющих по Петропавловской крепости, но в последний раз экскурсии в Монетный двор водили еще до революции. Теперь побывать в здании — в специально отреставрированной к открытию северной башне здания (в ней в XIX веке была золотая плавильня) и прилегающей части производственного цеха — смогут и взрослые, и дети. Одно ограничение: посещение возможно только в составе экскурсий, а они проводятся с понедельника по пятницу в 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 и 14:30 (билеты — на сайте Музея истории денег).

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    Гостям удастся посмотреть, например, как пресс для чеканки (с усилием в 360 тонн!) позволяет изготавливать изделия из драгоценных и цветных металлов в ручном режиме или принтер наносит цветное изображение, которое закрепляется под воздействием ультрафиолетового излучения.

    Исторический чеканочный пресс середины XX века также можно будет увидеть — во входной зоне (за полвека службы он изготовил несколько десятков миллионов изделий). А еще стоит обратить внимание на музеефицированные фрагменты кирпичных печей, использовавшихся для работы первых паровых машин Монетного двора и отжига полос для вырубки заготовок.

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