Отсутствие честной борьбы, зачистка инфополя и курс на саморазрушение: МИД России прокомментировал выборы в Европарламент

Министерство иностранных дел России 10 июня опубликовало на своем сайте комментарий своего официального представителя Марии Захаровой об итогах выборов в Европейский парламент.
Согласно заявлению Захаровой, выборы прошли в «условиях жестких ограничений», честная конкурентная борьба отсутствовала, информационное поле зачищалось от «альтернативных СМИ», наблюдение за ходом выборов носило «чисто номинальный характер».
Главным лейтмотивом выборов, по словам официального представителя
Таким образом, констатирует Захарова, Европарламент дискредитировал себя, став русофобской структурой, в которой «прислушиваются к командам из-за океана» и где создается «идеологическая база» для поддержки «саморазрушительного политического курса Евросоюза».
В части стран-членов ЕС голосование было «явно протестным», а явка демонстративно низкой, в Прибалтике «разочарованные граждане», по словам Захаровой, «проигнорировали выборы». При этом бюрократы ЕС всюду видели «российский след», «руку Кремля» и вмешательство Москвы.
В период с 6 по 9 июня в 27 странах-членах ЕС состоялись выборы в Европарламент, по результатам которых на следующие пять лет должен быть сформирован новый состав
Ранее в Кремле заявили: итоги выборов в Европарламент показывают, что большинство будет проевропейским и проукраинским, однако скоро правые партии будут «наступать другим на пятки».
Об итогах выборов «Фонтанка» подробно рассказывала в специальном материале.