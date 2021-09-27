Тарифы в ЖКХ хотят сделать экономически обоснованными, то есть повысить

Адресную поддержку россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг могут усилить. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проработку этого вопроса Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС, пишут 27 сентября «Известия».
Такая мера связана с совершенствованием тарифного регулирования. Тарифы хотят довести до экономически обоснованных, чтобы они соотносились с планами по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. Тогда рост коммунальных платежей может превысить инфляцию, отмечают эксперты. Для социально незащищённых категорий граждан предполагается компенсация.
«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», — сообщили изданию в аппарате Хуснуллина.
По мнению экспертов, надо расширить круг получателей субсидий на ЖКУ: снизить максимальную долю расходов на оплату коммунальных услуг до