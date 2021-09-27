FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +11
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Тарифы в ЖКХ хотят сделать экономически обоснованными, то есть повысить

35
Печать

Адресную поддержку россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг могут усилить. Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проработку этого вопроса Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС, пишут 27 сентября «Известия».

Такая мера связана с совершенствованием тарифного регулирования. Тарифы хотят довести до экономически обоснованных, чтобы они соотносились с планами по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. Тогда рост коммунальных платежей может превысить инфляцию, отмечают эксперты. Для социально незащищённых категорий граждан предполагается компенсация.

«В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ», — сообщили изданию в аппарате Хуснуллина.

По мнению экспертов, надо расширить круг получателей субсидий на ЖКУ: снизить максимальную долю расходов на оплату коммунальных услуг до 15 % от дохода семьи и компенсировать траты, превышающие эту сумму.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (35)

Modest_5e4ce41f7533b
Экономически обоснованные в безумной экономике.
AndrewBarsik
Взял платёжки за коммуналку 2002 г и нынешние. Рост раз в двадцать. Срок ремонта сетей ХВС и ГВС, указанный в графике капремонта, незаметно сам по себе перенёсся на двадцать лет. Упыри хотят сделать нас должниками с рождения. Они не успокоятся, пока не отнимут всё и у всех. У них одна цель - возрождение рабовладельческого строя. Главный упырь пообещал им полное содействие.
graail
Уж двоечники обоснуют........................так что все горожане присядут.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний