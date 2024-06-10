Петербуржец выбросил из окна собаку, с которой прожил 10 лет. Ему прописали трудотерапию

Мировой суд вынес приговор жителю Выборгского района Петербурга, радикально избавившемуся от собаки по кличке Белка. Свою жестокость Павлу Дубяго придётся отработать.



О решении суда 10 июня сообщает прокуратура Петербурга. Дубяго признан виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, ему назначили 240 часов обязательных работ. Судя по картотеке мирового суда, приговор мужчине сегодня вынесла судья 21-го судебного участка.

До 2 ноября прошлого года Дубяго был хозяином собаки по кличке Белка. Он рассказывал, что взял её с улицы, но спустя 10 лет совместного проживания Белка якобы перестала выполнять команды и начала проявлять к владельцу агрессию. Согласно материалам, выпив и в очередной раз разозлившись из-за поведения животного, мужчина избил собаку и выбросил её из окна третьего этажа на Лесном проспекте.