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    Петербуржец выбросил из окна собаку, с которой прожил 10 лет. Ему прописали трудотерапию

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    Мировой суд вынес приговор жителю Выборгского района Петербурга, радикально избавившемуся от собаки по кличке Белка. Свою жестокость Павлу Дубяго придётся отработать.

    О решении суда 10 июня сообщает прокуратура Петербурга. Дубяго признан виновным в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, ему назначили 240 часов обязательных работ. Судя по картотеке мирового суда, приговор мужчине сегодня вынесла судья 21-го судебного участка.

    До 2 ноября прошлого года Дубяго был хозяином собаки по кличке Белка. Он рассказывал, что взял её с улицы, но спустя 10 лет совместного проживания Белка якобы перестала выполнять команды и начала проявлять к владельцу агрессию. Согласно материалам, выпив и в очередной раз разозлившись из-за поведения животного, мужчина избил собаку и выбросил её из окна третьего этажа на Лесном проспекте.

    Дубяго задержали, когда он собирался закопать труп Белки.

    Приговор для мужчины не первый. Как следует из картотеки Выборгского райсуда, его привлекали к ответственности по статье о наркотиках, а перед этим за пьяное вождение.

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    СобакаЖестокое обращение с животными
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