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    Рогозин раскритиковал «повсеместное увлечение дрономанией» в России

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    Бессистемное увеличение производства беспилотников на российских оборонных предприятиях мешает организации импортозамещения в этой области, заявил сенатор от Запорожской области и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Такой подход он назвал «повсеместным увлечением дрономанией».

    «Дроны в нашей стране раньше никто не делал, теперь делают все. А это значит, что опять никто», — написал Рогозин 10 июня в своем Telegram-канале.

    По его словам, этот подход создает хаос в организации импортозамещения, мешает снижать издержки и конечную стоимость продукции, а также создавать универсальные решения «на основе модульности и открытой архитектуры нескольких типов платформ беспилотников». Вместо того, чтобы выбрать производителей для отдельных компонентов, исходя из того, что у них лучше получается, «загрузили всех одной и той же проблемой», отметил Рогозин.

    Экс-глава Роскосмоса заявил, что массовое производство FPV-дронов не сможет повлиять на общее течение боевых действий. «Беспилотники никогда не заменят артиллерию, только комплексное применение разных видов вооружений и дальнобойное ракетное оружие — вот то, что действительно сможет переломить ход войны», — написал он.

    Летом 2023 года правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в России на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, разработанную Минпромторгом. Планируется, что к 2030 году в РФ будут выпускать более 32 тысяч беспилотных авиасистем в год — втрое больше нынешних объемов. Что об эффективности многомиллиардных вливаний в отрасль говорили участники рынка, рассказывала «Фонтанка».

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    Дмитрий РогозинБеспилотникиБПЛА
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