Рогозин раскритиковал «повсеместное увлечение дрономанией» в России

Бессистемное увеличение производства беспилотников на российских оборонных предприятиях мешает организации импортозамещения в этой области, заявил сенатор от Запорожской области и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Такой подход он назвал «повсеместным увлечением дрономанией».



«Дроны в нашей стране раньше никто не делал, теперь делают все. А это значит, что опять никто», — написал Рогозин 10 июня в своем Telegram-канале.

По его словам, этот подход создает хаос в организации импортозамещения, мешает снижать издержки и конечную стоимость продукции, а также создавать универсальные решения «на основе модульности и открытой архитектуры нескольких типов платформ беспилотников». Вместо того, чтобы выбрать производителей для отдельных компонентов, исходя из того, что у них лучше получается, «загрузили всех одной и той же проблемой», отметил Рогозин.