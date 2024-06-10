Рогозин раскритиковал «повсеместное увлечение дрономанией» в России

Бессистемное увеличение производства беспилотников на российских оборонных предприятиях мешает организации импортозамещения в этой области, заявил сенатор от Запорожской области и бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Такой подход он назвал «повсеместным увлечением дрономанией».
«Дроны в нашей стране раньше никто не делал, теперь делают все. А это значит, что опять никто», — написал Рогозин 10 июня в своем Telegram-канале.
По его словам, этот подход создает хаос в организации импортозамещения, мешает снижать издержки и конечную стоимость продукции, а также создавать универсальные решения «на основе модульности и открытой архитектуры нескольких типов платформ беспилотников». Вместо того, чтобы выбрать производителей для отдельных компонентов, исходя из того, что у них лучше получается, «загрузили всех одной и той же проблемой», отметил Рогозин.
Экс-глава Роскосмоса заявил, что массовое производство FPV-дронов не сможет повлиять на общее течение боевых действий. «Беспилотники никогда не заменят артиллерию, только комплексное применение разных видов вооружений и дальнобойное ракетное оружие — вот то, что действительно сможет переломить ход войны», — написал он.
Летом 2023 года правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации в России на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года, разработанную Минпромторгом. Планируется, что к 2030 году в РФ будут выпускать более 32 тысяч беспилотных авиасистем в год — втрое больше нынешних объемов. Что об эффективности многомиллиардных вливаний в отрасль говорили участники рынка, рассказывала «Фонтанка».