Внук экс-начальника ФСО Мурова споткнулся на рынке штрафстоянок Петербурга

По данным «Фонтанки», квалификационная комиссия комитета по законности и правопорядку правительства Петербурга 21 декабря рассмотрела заявки компаний, претендующих на эвакуацию автомобилей в Кировском, Адмиралтейском и Красносельском районах города. Заявились две: ООО «Евротраст» и ООО «Торгсервис». Первая уже отработала в границах указанного лота и стала победителем. Заявку второй отклонили. «Торгсервис» не примечателен, если бы не владелец 50% компании.

Это 25-летний гендиректор известной петербургской структуры «Бронка Групп» Никита Муров, внук экс-начальника ФСО Евгения Мурова и сын председателя правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрея Мурова. Руководит «Бронка групп» с конца 2017 года из кабинета опального Дмитрия Михальченко. Кроме этого, Никита Муров — директор и совладелец ООО «Управляющая компания «Бронка Групп».



Вторая половина «Торгсервиса» принадлежит Наталье Негодовой, дочке генерала ФСО в отставке Николая Негодова.



По данным нашего издания, комиссия нашла недочёты практически по всем пунктам предоставленной заявки. Это касалось и отсутствия опыта, и земельного участка компании, расположенного рядом с детсадом, и претензий к парку машин. Так, у части было зафиксировано отсутствие ОСАГО, техосмотра, у многих автомобилей регистрация не в Петербурге, что противоречит условиям конкурса. Один эвакуатор и вовсе оказался фургоном. 13 же машин было зарегистрировано в Москве и взято в аренду у некого ООО «Мэтр» с корнями в офшоре. Причем «Торгсервис» взял их в аренду на месяц раньше, чем «Мэтр» их сам арендовал.

