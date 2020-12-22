Фильм Ренаты Литвиновой отобран в конкурс на Роттердамском кинофестивале. Музыку писала Земфира

Картину «Северный ветер» Ренаты Литвиновой включили в конкурсную программу Международного Роттердамского кинофестиваля. Об этом 22 декабря пишет ТАСС со ссылкой на компанию-прокатчика Sony Pictures.
Музыку для «Северного ветра» написала Земфира. Главные героини картины — «женщины влиятельного клана, которые жили ради любви». Они настолько влиятельны, что даже в сутках у них есть лишний час. В трейлере, опубликованном в августе 2020 года, зритель видел Кремль посреди густого леса и пустое заледеневшее метро.
В фильме снялись сама Рената Литвинова, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов, Хибла Герзмава, Антон Шагин. В отечественном прокате работа появится в феврале 2021 года.