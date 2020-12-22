Генпрокуратура оставит малый бизнес в покое ещё на год ради реализации «преференций государства»

Генпрокурор России Игорь Краснов распорядился уменьшить число проверок предприятий малого бизнеса, что позволит снизить нагрузку на предпринимателей в тяжёлое с экономической точки зрения время.
«Так, на прокуроров субъектов, приравненных к ним специализированных прокуроров, а также подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации в округах возложена обязанность исключить из проекта ежегодного Сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год попавших под запрет контрольно-надзорных мероприятий», — заявили 22 декабря в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.
Отмечается, что такие меры помогут «оперативно реализовать введенные государством преференции для малого бизнеса».
Правительство продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год — до 31 декабря 2021 года. Несмотря на это, проблем у петербургского бизнеса меньше не стало. Вместо налоговых пришла полиция.