FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -3
75.35р92.07р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Генпрокуратура оставит малый бизнес в покое ещё на год ради реализации «преференций государства»

Генпрокурор России Игорь Краснов распорядился уменьшить число проверок предприятий малого бизнеса, что позволит снизить нагрузку на предпринимателей в тяжёлое с экономической точки зрения время.

«Так, на прокуроров субъектов, приравненных к ним специализированных прокуроров, а также подразделения Генеральной прокуратуры Российской Федерации в округах возложена обязанность исключить из проекта ежегодного Сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год попавших под запрет контрольно-надзорных мероприятий», — заявили 22 декабря в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Отмечается, что такие меры помогут «оперативно реализовать введенные государством преференции для малого бизнеса».

Правительство продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год — до 31 декабря 2021 года. Несмотря на это, проблем у петербургского бизнеса меньше не стало. Вместо налоговых пришла полиция.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний