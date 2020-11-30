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Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлевают до конца 2021 года

Российское правительство приняло решение продлить мораторий на проверки малого бизнеса до конца следующего года.

«Правительство продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса еще на один год — до 31 декабря 2021 года», — заявил 30 ноября российский премьер Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, именно этот сектор стал одним из наиболее пострадавших во время пандемии. Глава кабмина отметил, что в малом бизнесе в России заняты миллионы людей, а задача властей — оказать им поддержку.

Мораторий на проведение контролирующими органами плановых проверок организаций малого и среднего предпринимательства действует с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. В конце октября с предложением продлить его на 2021 год выступил президент России Владимир Путин.

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Комментарии (2)

hayalci33
Сказочники, не было никакого моратория. Не надо сказки людям рассказывать.
Мою организацию ГИТ по СПБ проверили дважды с интервалами в два месяца, прикрылись "поручением" Голиковой.
155752382
Одновременно дано указание вытрясти со всех как можно больше налогов )))))
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