Путин продлевает ресторанам налоговые отсрочки на три месяца

Президент России Владимир Путин предложил продлить отсрочки по налогам и страховым взносам для ресторанов еще на три месяца. Об этом глава государства сообщил 29 октября на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».



По его словам, сейчас налоговые льготы действуют для всех компаний, которые работают в пострадавших отраслях. Им предоставлены отсрочки за 1 квартал 2020 года, а также предусмотрена их пролонгация до полугода.



«Однако не все компании пострадавших отраслей, конечно, имели объективную возможность восстановить свое прежнее положение. Проблемы у них сохраняются. Прежде всего, это сфера общественного питания, другие услуги. И для таких компаний предлагаю продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на 3 месяца. Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса», — заявил Путин.

