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В России отзывают 270 кроссоверов Lamborghini Urus. Они могут загореться

Фото: Lamborghini

Почти три сотни пожароопасных Lamborghini отзывает официальный представитель итальянской марки на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус». У автомобилей может расплавиться муфта топливопровода.

Как сообщает 22 декабря пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 270 автомобилей Lamborghini Urus, выпущенных в 2019–2020 годах. Выяснилось, что быстроразъемная муфта топливопровода в моторном отсеке кроссоверов может подвергаться воздействию высоких температур, превышающих конструктивно допустимые значения. Из-за этого материал муфты может размягчиться, что грозит небольшой утечкой топлива. В результате в машине будет пахнуть бензином, а если одновременно с утечкой появятся источники воспламенения, то в моторном отсеке может произойти пожар.

В дилерских центрах на все попавшие под сервисную кампанию Lamborghini установят новую быстроразъемную муфту топливопровода, изготовленную из другого материала. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.

Фото: Lamborghini

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Комментарии (7)

260551481
Не велика потеря если сгорят.
Ифка
позор
SERGEY111
На той скорости на которой эти авто обычно попадают в аварию они и так всегда загораются .
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