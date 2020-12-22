Почти три сотни пожароопасных Lamborghini отзывает официальный представитель итальянской марки на российском рынке ООО «Фольксваген Груп Рус». У автомобилей может расплавиться муфта топливопровода.
Как сообщает 22 декабря пресс-служба Росстандарта, под отзыв попали 270 автомобилей Lamborghini Urus, выпущенных в 2019–2020 годах. Выяснилось, что быстроразъемная муфта топливопровода в моторном отсеке кроссоверов может подвергаться воздействию высоких температур, превышающих конструктивно допустимые значения. Из-за этого материал муфты может размягчиться, что грозит небольшой утечкой топлива. В результате в машине будет пахнуть бензином, а если одновременно с утечкой появятся источники воспламенения, то в моторном отсеке может произойти пожар.
В дилерских центрах на все попавшие под сервисную кампанию Lamborghini установят новую быстроразъемную муфту топливопровода, изготовленную из другого материала. Все работы выполнят бесплатно для владельцев.