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Петербургские власти будут бороться с абортами, чтобы повысить рождаемость

Петербургские власти намерены за счет сокращения числа абортов увеличить рождаемость в Петербурге. Об этом 22 декабря заявил на заседании правительства города председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Вопрос об абортах поднял присутствовавший по видеосвязи депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он заметил, что «печальная статистика по абортам печалит большинство нормальных людей».

По словам Ржаненкова, большое количество абортов — актуальная проблема Петербурга последних лет. «Есть конкретные мероприятия в женских консультациях. На этапе получения информации об аборте с женщиной работают индивидуально, чтобы оказать меры содействия, чтобы человек принял решение и соответствующее действие не предпринимал», — отметил Ржаненков. Чиновник добавил, что сокращение количества абортов петербургские власти планируют использовать как резерв для повышения рождаемости в городе.

По данным представленного на правительстве доклада, в городе сокращается рождаемость: за 10 месяцев в городе родилось 106 тысяч детей, это на 3 тысячи меньше, чем за тот же период в 2019 году. Причиной такого падения рождаемости власти считают демографическую яму 90-х годов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (14)

264703931
Может, властям следует высунуть нос из трусов своих гражданок и начать наконец нормально работать? Чтобы не было необходимости делать аборты? Если вам нужно пушечное мясо, которое будет ходить голосовать за п*тина, сами и рожайте.
f0ntan
Сейчас работу не найти. А в будущем с ростом автоматизации и цифровизации все рожденные сегодня дети будут седеть на шее своих родителей-пенсионеров, получающих нищенскую пенсию, но хоть что-то получающих.
Znatok78
Надо сначала запретить средства контрацепции, а потом запрещать аборты, ну чтобы наверняка повысить рождаемость. Вообще, скатывание в Средневековье нарастает...
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