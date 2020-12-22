Петербургские власти будут бороться с абортами, чтобы повысить рождаемость

Петербургские власти намерены за счет сокращения числа абортов увеличить рождаемость в Петербурге. Об этом 22 декабря заявил на заседании правительства города председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.



Вопрос об абортах поднял присутствовавший по видеосвязи депутат Государственной думы Виталий Милонов. Он заметил, что «печальная статистика по абортам печалит большинство нормальных людей».



По словам Ржаненкова, большое количество абортов — актуальная проблема Петербурга последних лет. «Есть конкретные мероприятия в женских консультациях. На этапе получения информации об аборте с женщиной работают индивидуально, чтобы оказать меры содействия, чтобы человек принял решение и соответствующее действие не предпринимал», — отметил Ржаненков. Чиновник добавил, что сокращение количества абортов петербургские власти планируют использовать как резерв для повышения рождаемости в городе.

