Россияне назвали Нурмагомедова спортсменом года, второе место занял футболист «Зенита»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил звание спортсмена года согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованному 22 декабря. За него проголосовали 10% опрошенных. Второе место занял футболист Артём Дзюба (8%).

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 24 октября после победы над американским бойцом Джастином Гейджи в рамках турнира UFC 254 он объявил о завершении карьеры. О том, как это происходило и что об этом говорили и писали, читайте на «Фонтанке».



Сам боец неоднократно подчёркивал, что не собирается возвращаться, однако президент UFC Дана Уайт обещал переговорить об этом с Нурмагомедовым.

