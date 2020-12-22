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Россияне назвали Нурмагомедова спортсменом года, второе место занял футболист «Зенита»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил звание спортсмена года согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, опубликованному 22 декабря. За него проголосовали 10% опрошенных. Второе место занял футболист Артём Дзюба (8%).

В первую пятерку вошли теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова, набравшие по 2% голосов.

Ранее Хабиб Нурмагомедов выиграл премию «Международный спортсмен года» по версии британской телекомпании Би-би-си.

Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 24 октября после победы над американским бойцом Джастином Гейджи в рамках турнира UFC 254 он объявил о завершении карьеры. О том, как это происходило и что об этом говорили и писали, читайте на «Фонтанке».

Сам боец неоднократно подчёркивал, что не собирается возвращаться, однако президент UFC Дана Уайт обещал переговорить об этом с Нурмагомедовым.

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Комментарии (4)

firma
Россияне, Нурбагандова, да-да..
Cashmare
поправочка: тожероссияне
Maritimer
Что за дискриминация по имени в заголовке? Это же не рейтинг представителей видов спорта или клуба, это рейтинг конкретных личностей.

Либо пишите
"Россияне назвали Нурмагомедова спортсменом года, второе место занял Дзюба"
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"Россияне назвали борца UFC спортсменом года, второе место занял футболист «Зенита».
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