Хабиб Нурмагомедов признан спортивной звездой года

В своей номинации россиянин обошел шведского прыгуна с шестом Армана Дуплантиса, американского баскетболиста Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французскую футболистку Венди Ренар и ирландскую женщину-боксера Кэти Тэйлор.

«Это награда многое значит для меня. Признание — это и есть одна из самых больших мотиваций, как в жизни, так и в спорте», — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 24 октября после победы над американским бойцом Джастином Гейджи в рамках турнира UFC 254 он объявил о завершении карьеры. О том, как это происходило и что об этом говорили и писали, читайте на «Фонтанке».



Сам боец неоднократно подчёркивал, что не собирается возвращаться, однако президент UFC Дана Уайт обещал переговорить об этом с Нурмагомедовым.