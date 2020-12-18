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Хабиб Нурмагомедов признан спортивной звездой года

Российский боец Хабиб Нурмагомедов назван спортивной звездой года по версии британской телекомпании BBC в пятница, 18 декабря.

В своей номинации россиянин обошел шведского прыгуна с шестом Армана Дуплантиса, американского баскетболиста Леброна Джеймса, американского гольфиста Дастина Джонсона, французскую футболистку Венди Ренар и ирландскую женщину-боксера Кэти Тэйлор.

«Это награда многое значит для меня. Признание — это и есть одна из самых больших мотиваций, как в жизни, так и в спорте», — написал Нурмагомедов в своем инстаграме.

Хабиб Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. 24 октября после победы над американским бойцом Джастином Гейджи в рамках турнира UFC 254 он объявил о завершении карьеры. О том, как это происходило и что об этом говорили и писали, читайте на «Фонтанке».

Сам боец неоднократно подчёркивал, что не собирается возвращаться, однако президент UFC Дана Уайт обещал переговорить об этом с Нурмагомедовым.

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