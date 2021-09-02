Нурмагомедов: Конор бьет очень хорошо, но психологически я немного сильнее

Бывший чемпион UFC, боец Хабиб Нурмагомедов на форуме «Новое знание» в Санкт-Петербурге 2 сентября рассказал о том, чем он отличается от Конора Макгрегора.



«Один из главных ключей к успеху — терпение и беспристрастность. Конор бьет очень хорошо, но в этом бою я был на другом уровне, нежели он. В ментальной составляющей. Не играло тогда роли, кто сильнее бьет. В тот день у экранов был весь мир. Бороться мы умеем, драться мы умеем, но нужно собой обладать. Тогда я больше отдавал предпочтение психологии, чем своим физическим кондициям. Как соперник он (Конор) очень хорош. Но если нас сравнивать как психологически устойчивых атлетов, то я намного сильнее», — заявил Нурмагомедов.

