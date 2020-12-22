РБК выяснил, чем займется на новой должности Чубайс. Он создает проектный офис с ВЭБом

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс и ВЭБ.РФ создают совместный проектный офис. Об этом 22 декабря пишет РБК со ссылкой на источник в госкорпорации.



По данным собеседника издания, офис создается «под реализацию Парижского соглашения». Представитель ВЭБа подтвердил эту информацию.



«Корпорация развития является методологическим центром по «зеленому» финансированию в России, а проекты ВЭБ.РФ, в том числе городской экономики, охватывают все цели устойчивого развития ООН. По этой причине партнерство ВЭБа и команды нового спецпредставителя президента обеспечит более эффективную работу по этому направлению», — подчеркнули в госкорпорации.

