FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -3
74.67р91.00р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

РБК выяснил, чем займется на новой должности Чубайс. Он создает проектный офис с ВЭБом

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс и ВЭБ.РФ создают совместный проектный офис. Об этом 22 декабря пишет РБК со ссылкой на источник в госкорпорации.

По данным собеседника издания, офис создается «под реализацию Парижского соглашения». Представитель ВЭБа подтвердил эту информацию.

«Корпорация развития является методологическим центром по «зеленому» финансированию в России, а проекты ВЭБ.РФ, в том числе городской экономики, охватывают все цели устойчивого развития ООН. По этой причине партнерство ВЭБа и команды нового спецпредставителя президента обеспечит более эффективную работу по этому направлению», — подчеркнули в госкорпорации.

Напомним, бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс 4 декабря перешел на новую должность согласно указу Путина. ВЭБ еще в конце ноября был утвержден в качестве «методологического центра в области развития инвестиционной деятельности в сфере устойчивого (в том числе зеленого) развития».

Анатолий Чубайс в 1990-х годах возглавлял Госкомимущество, был вице-премьером и главой администрации президента. С 1998 по 2008 годы был руководителем РАО «ЕЭС России». Затем возглавлял Российскую корпорацию нанотехнологий, которую преобразовали в акционерное общество в 2011-м. 23 ноября премьер-министр Михаил Мишустин объявил реформу системы институтов развития, в ее рамках «Роснано» переходит по управление ВЭБ.РФ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Bakv
Где крутятся бюджетные деньги, там всегда рядом Толик.
Oliv
А чем еще может заниматься этот "эффективный менеджер"? В первую очередь, созданием пакета существенных материальных благ и услуг для себя любимого, а потом имитацией бурной деятельности. Все, как в Роснано, ЕЭС России и т.п.
Pilat
Было бы не плохо рассказать людям, какие высоты достиг Толик на прошлой работе.
Но мы все предвкушаем конечно, что он снова выведет Россию в лидеры на новом поприще.
Рыжий...рыжий....конопатый.....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний