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Полиция Петербурга выяснила, кто выманил миллионы у пожилого экс-работника прокуратуры. Ему звонили из колонии-поселения

Петербургские полицейские нашли того, кто лишил пенсионера мечты о покупке квартиры. Оказалось, он уже наказан и отбывает свой срок.

Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, накануне сотрудники полиции вышли на 35-летнего коренного петербуржца, отбывающего наказание в исправительном центре при колонии-поселении на юге города. Ранее он был неоднократно судим за кражи и мошенничество.

По предварительной версии, именно задержанный звонил доверчивому пенсионеру и ввел его в заблуждение, делая это непосредственно из места заключения. Для того чтобы забрать деньги, он нанял таксиста, который хотел немного заработать. Последний не был в курсе того, что оказался втянут в преступление.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и области, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. «Полицейскими было установлено, что пенсионер стал случайной жертвой: злоумышленник не был осведомлен о том, что у пожилого человека имеется такая крупная сумма денег, ведь его номер он нашел в слитой базе данных, а звонил с номера, оформленного на имя другого человека», — добавили в региональном главке.

Ранее «Фонтанка» писала, что пенсионер, а в прошлом — работник прокуратуры, стал жертвой мошенника в начале декабря этого года.

Ему на домашний телефон позвонил неизвестный, представился сыном Андреем и заявил, что попал в ДТП. Чтобы избежать уголовного преследования, ему якобы необходимо было 4 миллиона рублей. Перепуганный родитель собрал нужную сумму и передал мужчине, который подъехал к его дому, а когда понял, что его обманули, пошёл в полицию. Деньги он откладывал много лет на покупку квартиры.

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Комментарии (13)

Обломов
ИК-5, что в Металлострое...
Swift_5e4d8a276f5e8
.... адрес успешной зоны с колцентром слабо назвать ?
zumm53
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