Полиция Петербурга выяснила, кто выманил миллионы у пожилого экс-работника прокуратуры. Ему звонили из колонии-поселения

Петербургские полицейские нашли того, кто лишил пенсионера мечты о покупке квартиры. Оказалось, он уже наказан и отбывает свой срок.



Как стало известно «Фонтанке» 22 декабря, накануне сотрудники полиции вышли на 35-летнего коренного петербуржца, отбывающего наказание в исправительном центре при колонии-поселении на юге города. Ранее он был неоднократно судим за кражи и мошенничество.



По предварительной версии, именно задержанный звонил доверчивому пенсионеру и ввел его в заблуждение, делая это непосредственно из места заключения. Для того чтобы забрать деньги, он нанял таксиста, который хотел немного заработать. Последний не был в курсе того, что оказался втянут в преступление.

