Бывший работник прокуратуры в Петербурге пожертвовал накоплениями ради «сына». Мошенник выдумал ДТП и требовал 4 млн руб.

Полиция разыскивает мошенника, который лишил пожилого жителя Петербурга мечты о покупке нового жилья. Телефонный аферист представился его сыном и воспользовался доверием пенсионера, который считал, что его миллионы спасут близкого родственника от беды. Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, накануне в петербургскую полицию обратился 82-летний житель дома на Народной улице. По его словам, днем ранее в его квартире раздался телефонный звонок. На другом конце трубки с ним заговорил мужчина, представился сыном Андреем и заявил, что сбил человека и был задержан сотрудниками ГИБДД. Однако есть выход — нужно собрать четыре миллиона рублей, тогда об аварии якобы забудут, а его отпустят.

Поверив в эту историю, пожилой петербуржец стал спешно собирать озвученную сумму. В ход пошли наколенные наличные как в рублях, так и в долларах. В общей сложности удалось наскрести более трех миллионов рублей. Обеспокоенный за судьбу сына отец сложил деньги в железный чемодан, спрятал его в матерчатую сумку, а сверху накрыл спортивными брюками. Так велел звонивший. «Андрей» не стал более утруждать пенсионера, заявив, что наличные заберет мужчина на автомобиле с номерами «611», а ему всего лишь нужно выйти на улицу, обойти свой дом и ждать. Вскоре подъехала машина, из которой вышел молодой человек, забрал деньги и уехал. Вернувшись в квартиру, пожилой петербуржец снова примкнул к трубке и поинтересовался у звонившего, все ли теперь в порядке. Ему ответили, что проблема решена. Чуть позже он решил лично связаться с сыном и узнать, как у того дела. Поняв, что его обманули, он пошел в полицию, где пояснил, что является пенсионером прокуратуры, а три миллиона рублей, которые отдал, копил всю жизнь на покупку нового жилья.