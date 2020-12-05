Бывший работник прокуратуры в Петербурге пожертвовал накоплениями ради «сына». Мошенник выдумал ДТП и требовал 4 млн руб.

Полиция разыскивает мошенника, который лишил пожилого жителя Петербурга мечты о покупке нового жилья. Телефонный аферист представился его сыном и воспользовался доверием пенсионера, который считал, что его миллионы спасут близкого родственника от беды.
Как стало известно «Фонтанке» 5 декабря, накануне в петербургскую полицию обратился 82-летний житель дома на Народной улице. По его словам, днем ранее в его квартире раздался телефонный звонок. На другом конце трубки с ним заговорил мужчина, представился сыном Андреем и заявил, что сбил человека и был задержан сотрудниками ГИБДД. Однако есть выход — нужно собрать четыре миллиона рублей, тогда об аварии якобы забудут, а его отпустят.
Поверив в эту историю, пожилой петербуржец стал спешно собирать озвученную сумму. В ход пошли наколенные наличные как в рублях, так и в долларах. В общей сложности удалось наскрести более трех миллионов рублей. Обеспокоенный за судьбу сына отец сложил деньги в железный чемодан, спрятал его в матерчатую сумку, а сверху накрыл спортивными брюками. Так велел звонивший.
«Андрей» не стал более утруждать пенсионера, заявив, что наличные заберет мужчина на автомобиле с номерами «611», а ему всего лишь нужно выйти на улицу, обойти свой дом и ждать. Вскоре подъехала машина, из которой вышел молодой человек, забрал деньги и уехал. Вернувшись в квартиру, пожилой петербуржец снова примкнул к трубке и поинтересовался у звонившего, все ли теперь в порядке. Ему ответили, что проблема решена.
Чуть позже он решил лично связаться с сыном и узнать, как у того дела. Поняв, что его обманули, он пошел в полицию, где пояснил, что является пенсионером прокуратуры, а три миллиона рублей, которые отдал, копил всю жизнь на покупку нового жилья.
Приметы мошенника потерпевший описал лишь частично. По его словам, это был мужчина ростом до 170 сантиметров, на вид 25–30 лет. Лицо скрывали шапка и высокий воротник. Просмотр записей с камер, установленных на соседних зданиях, позволил вычислить машину, на которой передвигался преступник, — серебристый «КИА Рио». Владельцем автомобиля оказался 37-летний житель поселка Металлострой.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, ведется розыск предполагаемого преступника. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».