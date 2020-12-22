FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -3
74.67р91.00р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Петербург замер у отметки в 7 тысяч умерших от коронавируса. Город первый по ежедневной смертности в России

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 82 новые смерти от COVID-19. Это на пять больше, чем накануне, но отметку в семь тысяч умерших город еще не перешагнул. Об этом 22 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Всего в Северной столице от коронавируса скончались 6 999 человек. По общему числу жертв инфекции город занимает второе место, по летальным случаям за последние 24 часа Петербург первый. На второй строчке Москва, в ежедневной статистике которой 71 умерший. Третье место за Ростовской областью - там подтвердили 22 смерти от COVID-19.

По России за день зарегистрировали 561 летальный случай. Данных из Ленобласти не поступало. За весь период пандемии в стране зарегистрировано 51 912 коронавирусных смертей. Единственным регионом, откуда до сих пор не поступала информация о смертельных случаях, остаётся Ненецкий автономный округ. По официальным данным, там проживает чуть более 44 тысяч человек, заболел 751.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Mazzzz
Что то затихли антимасочники и прочие чипированые , допрыгались юродивые ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний