Петербург замер у отметки в 7 тысяч умерших от коронавируса. Город первый по ежедневной смертности в России

За минувшие сутки в Петербурге зарегистрировали 82 новые смерти от COVID-19. Это на пять больше, чем накануне, но отметку в семь тысяч умерших город еще не перешагнул. Об этом 22 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Всего в Северной столице от коронавируса скончались 6 999 человек. По общему числу жертв инфекции город занимает второе место, по летальным случаям за последние 24 часа Петербург первый. На второй строчке Москва, в ежедневной статистике которой 71 умерший. Третье место за Ростовской областью - там подтвердили 22 смерти от COVID-19.