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Петербургский суд вернул участнику «Дома-2» право строить любовь в России

Смольнинский районный суд рассмотрел иск уроженца Днепропетровска Игоря Русанова, которому полиция Петербурга «перекрыла» границу.

Как сообщает 22 декабря объединенная пресс-служба судов, мужчина оспаривал запрет, согласно которому ему запрещен въезд на территорию России аж до февраля 2022 года. Причем узнал мужчина о запрете только в сентябре этого года. Полицейский главк мотивировал это тем, что мигрант Русанов неоднократно привлекался к административной ответственности в течение трёх лет (п. 4 ст. 26 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ).

Истец упирал на то, что на территории России живет 20 лет с 2000 года. Он женат на гражданке России — во время проекта «Дом-2. Построй свою любовь» в День всех влюбленных в 2020 году сочетался браком на Сейшельских островах с участницей Юлией Щегловой.

В Петербурге у него бизнес — доля в уставном капитале ООО «Кафе на Грибоедова», и он исправно платит налоги. А также свободно владеет русским языком.

Участник «Дома-2» также уверял суд, что не нарушает безопасность РФ, являясь оседлым мигрантом, а запрет нарушает его права на уважение частной жизни.

Суд с истцом согласился, признал незаконным запрет на въезд и отменил его.

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Комментарии (2)

buffalo77
Не аж, а абаж. Т.е. жаба.
262370901
В очередном перле Фонтанки опять ошибка в предложении "въезд на территорию Россию аж" слово "территорию" лишнее
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