Петербургский суд вернул участнику «Дома-2» право строить любовь в России

Как сообщает 22 декабря объединенная пресс-служба судов, мужчина оспаривал запрет, согласно которому ему запрещен въезд на территорию России аж до февраля 2022 года. Причем узнал мужчина о запрете только в сентябре этого года. Полицейский главк мотивировал это тем, что мигрант Русанов неоднократно привлекался к административной ответственности в течение трёх лет (п. 4 ст. 26 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ).

Истец упирал на то, что на территории России живет 20 лет с 2000 года. Он женат на гражданке России — во время проекта «Дом-2. Построй свою любовь» в День всех влюбленных в 2020 году сочетался браком на Сейшельских островах с участницей Юлией Щегловой.

В Петербурге у него бизнес — доля в уставном капитале ООО «Кафе на Грибоедова», и он исправно платит налоги. А также свободно владеет русским языком.



Участник «Дома-2» также уверял суд, что не нарушает безопасность РФ, являясь оседлым мигрантом, а запрет нарушает его права на уважение частной жизни.



Суд с истцом согласился, признал незаконным запрет на въезд и отменил его.

