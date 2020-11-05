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05.11.2020 10:53
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Участника реалити-шоу «Дом-2», живущего в Петербурге, не пускают в Россию. За защитой «оседлый мигрант» обратился в суд

Смольнинский районный суд Петербурга принял к производству исковое заявление участника реалити-шоу «Дом-2» Игоря Русанова. Молодой человек не согласен с ГУ МВД, которое считает пребывание звезды в России незаконным.

Как сообщает 5 ноября объединённая пресс-служба городских судов, Русанов узнал о том, что ему запрещён въезд на территорию России до февраля 2022 года, когда пересекал границу в начале осени. Основанием для этого стало неоднократное привлечение к административной ответственности в течение трёх лет (п. 4 ст. 26 Федерального Закона от 15.08.1996 №114-ФЗ).

Звезда «Дома-2» считает, что данное решение нужно отменить, так как он живёт в России с 2000 года (Русанов уроженец Днепропетровска). Также мужчина доложил, что он женат. Любовь построил на телепроекте с Юлией Щегловой. Покидать возлюбленную он не собирается. Кроме того, Русанов отметил, что в 2018 году приобрёл долю в ООО «Кафе на Грибоедова» (кафе «Мостик») и исправно пополняет казну своими налогами. Контрольным доводом стало свободное владение русским языком.

Истец полагает, что в данном случае очевидна несоразмерность вмешательства в личную жизнь, а «выдворение оседлого мигранта приводит к нарушению его права на уважение частной жизни».

Разбираться с преградами, возникшими при строительстве любви, будет судья Татьяна Чистякова.

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Комментарии (6)

DEMOMON
Да ладно вам... Ну хочется ему в холод и слякоть. Пусть едет. Я не против.
carkorea
Зачем тащить в страну того, кто явно " с мальчиками только " ?
syshsun
Участник дом-2 = звезда.
С точки зрения математики,тут все правильно?
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