Участника реалити-шоу «Дом-2», живущего в Петербурге, не пускают в Россию. За защитой «оседлый мигрант» обратился в суд
Смольнинский районный суд Петербурга принял к производству исковое заявление участника реалити-шоу «Дом-2» Игоря Русанова. Молодой человек не согласен с ГУ МВД, которое считает пребывание звезды в России незаконным.
Как сообщает 5 ноября объединённая пресс-служба городских судов, Русанов узнал о том, что ему запрещён въезд на территорию России до февраля 2022 года, когда пересекал границу в начале осени. Основанием для этого стало неоднократное привлечение к административной ответственности в течение трёх лет (
Звезда «Дома-2» считает, что данное решение нужно отменить, так как он живёт в России с 2000 года (Русанов уроженец Днепропетровска). Также мужчина доложил, что он женат. Любовь построил на телепроекте с Юлией Щегловой. Покидать возлюбленную он не собирается. Кроме того, Русанов отметил, что в 2018 году приобрёл долю в ООО «Кафе на Грибоедова» (кафе «Мостик») и исправно пополняет казну своими налогами. Контрольным доводом стало свободное владение русским языком.
Истец полагает, что в данном случае очевидна несоразмерность вмешательства в личную жизнь, а «выдворение оседлого мигранта приводит к нарушению его права на уважение частной жизни».
Разбираться с преградами, возникшими при строительстве любви, будет судья Татьяна Чистякова.