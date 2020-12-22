FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -3
74.67р91.00р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Несезон. Ночью на проспекте Королёва загорелся продуктовый магазин

После полуночи пожарные приехали в Приморский район, где загорелся торговый павильон.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 22 декабря, вызвали огнеборцев в 00:21 на проспект Королёва, дом 20, корпус 1.

В отдельно стоящем одноэтажном железобетонном торговом павильоне размером 15 на 15 метров горела обрешетка кровли на площади 1 квадратный метр.

Пожар попал на камеры мобильных телефонов жителей рядом расположенных домов. Они рассказывали, что в здании находится магазин «Сезон» и что пожарные приехали за пять минут после вызова и быстро всё потушили.

В 00:35 пожар ликвидирован силами двух единиц техники и девяти человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний