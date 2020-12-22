После полуночи пожарные приехали в Приморский район, где загорелся торговый павильон.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 22 декабря, вызвали огнеборцев в 00:21 на проспект Королёва, дом 20, корпус 1.
В отдельно стоящем одноэтажном железобетонном торговом павильоне размером 15 на 15 метров горела обрешетка кровли на площади 1 квадратный метр.
Пожар попал на камеры мобильных телефонов жителей рядом расположенных домов. Они рассказывали, что в здании находится магазин «Сезон» и что пожарные приехали за пять минут после вызова и быстро всё потушили.
В 00:35 пожар ликвидирован силами двух единиц техники и девяти человек личного состава.
Сведения о пострадавших не поступали.