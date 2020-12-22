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В самую длинную ночь года в России можно наблюдать звездопад Урсиды

В самую длинную ночь года — с 22 на 23 декабря — россияне смогут наблюдать пик метеорного потока Урсиды, когда можно будет видеть до 10 метеоров в час. Активность Урсид начинается 17 декабря и продолжается до 25 декабря каждого года, в это время планета Земля пролетает через рой мелких частиц, оставленных кометой 8P/Туттля, сообщает пресс-служба Московского планетария.

Условия для наблюдения, по данным астрономов, ожидаются благоприятные при ясной погоде. Луна в первой четверти присутствует только на вечернем небе, скрываясь после полуночи под горизонт.

Периодическая комета 8P/Туттля является родоначальницей этого метеорного потока. Она обращается вокруг Солнца за 13,6 лет. Последний раз комета 8P/Туттля прошла перигелий 26 января 2008 года, и в следующий раз она вернется к Солнцу в августе 2021 года.

Урсиды — самый северный метеорный поток и наблюдать его возможно только из Северного полушария над северным горизонтом, так как радиант метеорного потока находится в созвездии Малая Медведица, от которой звездопад берет свое название.. По скорости пролета метеоров звездопад Урсиды очень схож с Геминидами, но по яркости и частоте его метеоры значительно слабее. Скорость входа метеоров Урсид в атмосферу около 33 км/с. Для сравнения: скорость метеоров потока Персеиды 59 км/сек.

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