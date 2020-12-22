В самую длинную ночь года в России можно наблюдать звездопад Урсиды

В самую длинную ночь года — с 22 на 23 декабря — россияне смогут наблюдать пик метеорного потока Урсиды, когда можно будет видеть до 10 метеоров в час. Активность Урсид начинается 17 декабря и продолжается до 25 декабря каждого года, в это время планета Земля пролетает через рой мелких частиц, оставленных кометой 8P/Туттля, сообщает пресс-служба Московского планетария.



Условия для наблюдения, по данным астрономов, ожидаются благоприятные при ясной погоде. Луна в первой четверти присутствует только на вечернем небе, скрываясь после полуночи под горизонт.

