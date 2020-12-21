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Ночью мост над Невой разведут последний раз в этом году

Технологические разводки мостов в Петербурге завершаются до весны 2021 года. Последняя состоится в ночь на 22 декабря — разведена будет одна переправа.

Как сообщает 21 декабря пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», с 1:20 до 4:50 будет разведен Троицкий мост. При этом разводка и наводка переправы могут произойти в рамках этого промежутка, но не обязательно точно в это время.

После этого петербургские мосты перестанут разводить для обслуживания до весны 2021 года, когда начнутся технологические разводки для подготовки к новому навигационному периоду.

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