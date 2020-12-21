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Эксперты нашли самое старое в России дерево. Ему исполнилось 777 лет

Топ-5 самых старых в России деревьев составили специалисты. Победила ольхонская лиственница.

Фото: baikal-1.ru

Список из пяти самых старых деревьев был представлен 21 декабря, составили его эксперты Центра древесных экспертиз «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС». На первом месте лиственница, которая растет на острове на Байкале, ей 777 лет. Местные называют ее «Страж Ольхона». Неподалеку растет еще один старожил, 606-летняя сосна «Одинокий воин», это третье место рейтинга.

На втором месте сосна из Хакасии, ей 753 года. Четвертое — 598-летний дуб из Псковской области, завершает список дагестанский дуб, ему 508 лет.

Фото: baikal-1.ru

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Комментарии (4)

Skazochny
В РПЦ встрепенулись, а нам бы во двор филиала синагоги очень даже бы оно зашло
alexadmin
Выходили из избы здоровенные жлобы, порубили те дубы на гробы (й)
Pilat
Нужно выставить охрану, пока туда не добрались службы озеленения.
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