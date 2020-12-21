Список из пяти самых старых деревьев был представлен 21 декабря, составили его эксперты Центра древесных экспертиз «ЗДОРОВЫЙ ЛЕС». На первом месте лиственница, которая растет на острове на Байкале, ей 777 лет. Местные называют ее «Страж Ольхона». Неподалеку растет еще один старожил, 606-летняя сосна «Одинокий воин», это третье место рейтинга.

На втором месте сосна из Хакасии, ей 753 года. Четвертое — 598-летний дуб из Псковской области, завершает список дагестанский дуб, ему 508 лет.