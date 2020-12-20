Конфликт со школьниками на детской площадке в Московском районе Петербурга перерос в драку, больше похожую на избиение. Попытка защитить дочь-подростка закончилась для её семьи в больнице — трое мужчин выступили против них с лопатами и железными прутьями.

О случившемся в соцсетях 20 декабря сообщила 24-летняя Виктория. По её словам, накануне около восьми вечера на Новоизмайловском проспекте, 14, трое крепких мужчин пристали к несовершеннолетним девочкам: оскорбляли, таскали за шиворот, замахивались. Одной из них оказалась её 14-летняя сестра.



«Они сидели на скамейке и, прошу заметить, ели торт — у сестры был день рождения позавчера», — говорит Виктория, которой девочка позвонила за помощью. — «В трубку я слышу: «Приезжай сюда, тварь, сейчас мы и тебя на колени поставим».

Общение мужчин с подростками частично попало на видео. Также на кадрах практически финал конфликта, к которому подключились родители — им о происходящем во дворе успела рассказать уже старшая дочь.

строрис в instagram / podolskayavv

«Была там почти в самом конце, когда били маму железной трубой, папа уже сидел на коленях. У него сломан нос, сидел и истекал кровью. Запшикала баллончиком перцовым — вроде как, угомонились», — продолжает девушка. Агрессоры, по её словам, быстро вернулись, но уже не только с металлическими прутьями, но и с лопатами. Сама она получила ногой в живот.

Фото: строрис в instagram / podolskayavv

На Новоизмайловский вызвали полицию. В отдел забрали всех, ещё раз с обидчиками пересеклись в больнице и узнали, что те, похоже, считают потерпевшими себя. Спокойнее мужчины не стали. Виктория рассказала «Фонтанке», что во время повторной встречи наслушалась угроз в свой адрес и младшей сестры. Одного из них узнала — периодически видит его с собакой на детской площадке. Лица двух его товарищей также показались знакомыми, но раньше ни с одним из них общаться не доводилось.



20 декабря её семья написала заявление в 29-м отделе полиции. Врачи диагностировали девушке закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, у отца в дополнение к этому закрытый перелом носа, мать получила ушибы горла и живота, школьница — синяки на шее, плече и колене. После того, как девушка написала о произошедшем в соцсетях, ей начали поступать угрозы. В частности, написал молодой человек, представившийся братом избивавших. Он нецензурно потребовал забрать заявление из полиции, пригрозив в противном случае «повторить».