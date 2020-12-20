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Причиной взрыва в жилом доме под Петербургом мог стать самогонный аппарат. Половина квартир осталась без тепла

Установлены возможные причины взрыва в жилом доме в Гатчинском районе Ленобласти. Как пишет 20 декабря 47news со ссылкой на местную администрацию, рванула емкость с брагой.

В квартире дома № 70 в деревне Александровка мог взорваться бойлер самогонного аппарата, уточнили в администрации Таицкого поселения. Сама квартира отапливалась оборудованием на воде, однако газ по требованию экстренных служб пришлось отключить в половине квартир, сообщили изданию в компании «Газпром газораспределение Ленобласти». Восстановить подачу топлива смогут после соответствующего разрешения.

ГУ МЧС по Ленобласти

Ранее «Фонтанка» писала, что взрыв в двухэтажном жилом доме произошел около половины десятого утра. Как рассказали в ГУ МЧС, повреждены перегородки в 56-метровой трехкомнатной квартире, волной также выбило окна. Из дома пришлось эвакуировать 40 жильцов. По предварительной информации, пострадавших нет. Гатчинская городская прокуратура проводит проверку по факту взрыва.

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Комментарии (4)

Владислав М
Самогоном 3 окна не выбивает.
ost-21
Стойкое ощущение возврата в 90-е, народ нищает, недовольство властью нарастает, на трассах начинают появлятся падшие женщины, народ начинает гнать самогон.
EveReady
Какой взрыв от чана с брагой?! Максимум возгорание при перегонке у криворукого мастера могло произойти. По степени разрушений тянет на взрыв газа.
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