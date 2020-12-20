Установлены возможные причины взрыва в жилом доме в Гатчинском районе Ленобласти. Как пишет 20 декабря 47news со ссылкой на местную администрацию, рванула емкость с брагой.



В квартире дома № 70 в деревне Александровка мог взорваться бойлер самогонного аппарата, уточнили в администрации Таицкого поселения. Сама квартира отапливалась оборудованием на воде, однако газ по требованию экстренных служб пришлось отключить в половине квартир, сообщили изданию в компании «Газпром газораспределение Ленобласти». Восстановить подачу топлива смогут после соответствующего разрешения.