Из-за взрыва в жилом доме под Петербургом выбило окна. Людей пришлось эвакуировать

Взрыв выбил окна трехкомнатной квартиры на первом этаже жилого дома в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом 20 декабря сообщает 47news со ссылкой на местную администрацию.

Сообщение о взрыве в деревне Александровка Таицкого поселения поступило около половины десятого утра. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. В ГУ МЧС уточнили, что жильцов дома эвакуировали.



В местной администрации 47news сообщили, что взрыв произошел в квартире двухэтажного дома 1950 года постройки. Квартира не газифицирована, отапливалась водяным оборудованием. Обстоятельства происшествия уточняются.

