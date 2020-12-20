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Из-за взрыва в жилом доме под Петербургом выбило окна. Людей пришлось эвакуировать

Взрыв выбил окна трехкомнатной квартиры на первом этаже жилого дома в Гатчинском районе Ленобласти. Об этом 20 декабря сообщает 47news со ссылкой на местную администрацию.

Сообщение о взрыве в деревне Александровка Таицкого поселения поступило около половины десятого утра. По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. В ГУ МЧС уточнили, что жильцов дома эвакуировали.

В местной администрации 47news сообщили, что взрыв произошел в квартире двухэтажного дома 1950 года постройки. Квартира не газифицирована, отапливалась водяным оборудованием. Обстоятельства происшествия уточняются.

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Комментарии (1)

tatarin
Сейчас не принято говорить:"взрыв". Не раскачивайте лодку: говорите "хлопок".
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