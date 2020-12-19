До конца года и большую часть новогодних праздников жители России могут рассмотреть в небе Международную космическую станцию. Для этого нужно быть зорким «жаворонком».



Как сообщил в своих соцсетях командир МКС Сергей Кудь-Сверчков 19 декабря, уже завтра начинается очередной сезон пролётов, и поздний восход Солнца позволит увидеть станцию невооружённым глазом.



«Поэтому пока вы идете на работу или просто прогуливаетесь, обязательно посмотрите на небо: медленно плывущую с запада на восток МКС трудно не заметить даже на «засвеченном» городском небе. Это будем мы», — пишет космонавт и подсказывает, что рассчитать точное время, когда станция будет видна над определённым городом или даже районом можно на специализированном сайте, если указать местоположение.