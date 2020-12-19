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Медленно плывущая с запада на восток звезда. Космонавт рассказал, когда петербуржцам искать в небе МКС

До конца года и большую часть новогодних праздников жители России могут рассмотреть в небе Международную космическую станцию. Для этого нужно быть зорким «жаворонком».

Как сообщил в своих соцсетях командир МКС Сергей Кудь-Сверчков 19 декабря, уже завтра начинается очередной сезон пролётов, и поздний восход Солнца позволит увидеть станцию невооружённым глазом.

«Поэтому пока вы идете на работу или просто прогуливаетесь, обязательно посмотрите на небо: медленно плывущую с запада на восток МКС трудно не заметить даже на «засвеченном» городском небе. Это будем мы», — пишет космонавт и подсказывает, что рассчитать точное время, когда станция будет видна над определённым городом или даже районом можно на специализированном сайте, если указать местоположение.

Например, корреспонденты «Фонтанки» смогут наблюдать за космонавтами с 21 по 28 декабря в промежутках с шести до половины восьмого утра в зависимости от дня. Судя по графику, станция будет видима считанные минуты. С борта МКС всматривающиеся в небо журналисты будут выглядеть примерно так:

Отметим, стоит воспользоваться возможностью посмотреть на МКС — ведь сегодня глава «Роскосмоса» заявил, что станции пора на пенсию.

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