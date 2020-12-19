Рогозин об утечке воздуха на МКС: Станция начинает потихонечку нам говорить — «Мне уже на пенсию пора»

При этом он подчеркнул, что в перспективе МКС вообще надо заменять на новую станцию. Накануне Центр управления полетами (ЦУП) сообщил, что из-за утечки, обнаруженной еще в августе, на станции заканчивается резерв безопасности по кислороду. По словам Рогозина, ситуация находится «под контролем», в крайнем случае кислород на МКС могут доставить американские грузовики. При этом он признал наличие серьезных проблем.

Роскосмос готов в случае необходимости отправить на Международную космическую станцию дополнительный запас кислорода в феврале 2021 года. Об этом 19 декабря заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, пишет РБК.

«Но тем не менее еще раз говорю: все равно встанет вопрос о том, что всему свое время. <...> Станция в старых своих моделях начинает потихонечку нам говорить: «Мне уже на пенсию пора», — подчеркнул глава Роскосмоса.



Он уточнил, что модули станции были созданы еще в советское время и служат уже значительно дольше положенных 15 лет. «Именно поэтому мы сейчас говорим и задумались о создании новой станции — национальной российской орбитальной станции. <...> Сколько МКС послужит вот с такими проблемами, которые, вы видите, стали нарастать? Ну, думаю, что до 2024 года точно, возможно, до 2028», — подытожил Рогозин.



«Фонтанка» ранее писала о проблемах с подачей воздуха на МКС.

