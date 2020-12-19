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Главную елку Петербурга на Дворцовой площади украсили ретроигрушками

Главную городскую ёлку Петербурга на Дворцовой площади, которая впервые за восемь лет приехала из леса, а не со склада, украсили созданными для неё игрушками под старину. Фотографии лесной красавицы петербуржцы прислали в редакцию 19 декабря.

Фото: фото читателя Николая
Фото: фото читателя Николая
Фото: фото читателя Николая
Фото: читатель Николай

В этом году елку украсили в стиле ретро, игрушками в виде снеговика, Щелкунчика, лошадок, избушек и конфет, а также классических шаров. Их должны были изготовить специально для Петербурга.

читатель Николай

Как писала «Фонтанка», за то, чтобы на Дворцовой площади обосновалась именно живая ель, проголосовали сами петербуржцы. В последний раз настоящее дерево к Эрмитажу привозили в 2012-м.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

footballer13
Если вы не хотите туристов, если вы не хотите массовых гуляний, запретить, запретить всё!
И тут же - о, ёлочку надо поставить за 13 лямов.
Пилите, Шура, пилите!
J.Yagn
13 миллионов! Две квартиры...
USSR_forever
если гирлянда коротнёт, то такой факел будет.... =)))) где огнетушители брать? почему чиновники не думают о безопасности??!!
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