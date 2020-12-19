Новогодний вечер писем политзаключённым проходит в центре Петербурга 19 декабря. Технические неполадки активистов движения «Весна» не остановили, но встреча больше напоминает мистический ритуал.
Как сообщают активисты, писать письма собирались начиная с четырёх часов вечера в офисе незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия». Акцию анонсировали в соцсетях, так что появление полиции на Думской едва ли стало сюрпризом, но без неожиданностей не обошлось.
«Возле офиса, где сегодня должен пройти вечер писем, ходят сотрудники полиции. А еще после их появления у нас вырубили свет, поэтому мы не можем распечатать списки политзеков», — пишут в телеграм-канале движения «Весна».
Акцию сдвинули, но, раздобыв свечи, всё же начали. В компании «Россети Ленэнерго» «Фонтанке» сообщили, что в их зоне ответственности отключений нет. Член Совета «Открытой России» Павел Чупрунов добавил, что проверил электрощит, и там «всё в порядке». Реакции от ЖКС-2 Центрального района ждут примерно час.