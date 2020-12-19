FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +2
73.32р89.83р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

На Думской активисты пишут политзаключённым. Внезапно интимно и под присмотром полиции

Новогодний вечер писем политзаключённым проходит в центре Петербурга 19 декабря. Технические неполадки активистов движения «Весна» не остановили, но встреча больше напоминает мистический ритуал.

Как сообщают активисты, писать письма собирались начиная с четырёх часов вечера в офисе незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия». Акцию анонсировали в соцсетях, так что появление полиции на Думской едва ли стало сюрпризом, но без неожиданностей не обошлось.

«Возле офиса, где сегодня должен пройти вечер писем, ходят сотрудники полиции. А еще после их появления у нас вырубили свет, поэтому мы не можем распечатать списки политзеков», — пишут в телеграм-канале движения «Весна».

Акцию сдвинули, но, раздобыв свечи, всё же начали. В компании «Россети Ленэнерго» «Фонтанке» сообщили, что в их зоне ответственности отключений нет. Член Совета «Открытой России» Павел Чупрунов добавил, что проверил электрощит, и там «всё в порядке». Реакции от ЖКС-2 Центрального района ждут примерно час.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

pavas
Ментам, как обычно, больше нечего делать, кроме торчать на морозе под темными окнами. "Опять эта проклятая неопределенность..."
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний