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Юные «бомбардировщицы» из Красного Села в полиции. Отвечать за их игры с Вечным огнём будут родители

Игры в снежки на военном мемориале в Красносельском районе Петербурга закончились в полиции для двух девочек-подростков. Им рассказывают о патриотизме, а родителей ждёт разговор об ответственности.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, полицейские оперативно установили, кто 19 декабря забросал снежками Вечный огонь в парке на проспекте Ленина в Красном Селе. Камера запечатлела, как он гаснет, и «поймала» виновниц.

Их уже отыскали и доставили в полицию. Обеим девочкам по 13 лет, в кабинете инспектора по делам несовершеннолетних они выслушали лекцию о патриотизме и уважении к памятному символу. Теперь полицейские рассчитывают увидеть родителей, которых ждут административные протоколы за ненадлежащее воспитание детей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Макс Никольский
Хорошо, патриотизм, воспитание, память, согласен на 100%.
Но, если посмотреть непредвзято, так сказать , "с другой стороны": таких случаев (с памятниками вообще и с "вечными" огнями от пао "газпром" в частности) всё больше и больше.
Большинство- не в самых благополучно-фешенебельных районах, у всех- так себе оформление "мест памяти" и текущий уход за ними. Нигде нет охраны: ни реальной ни почётной.
Так получается, что все логично: прямой передачи уважения и памяти-нет (им неоткуда взяться, их родители выросли в 90ые), внешних признаков нет, как мелким понять, что кидаться снежками в этот факел -нельзя?
Skazochny
Чтят и заботу о ветеранах выказывают раз в году по ТВ...
sektor7
Девочкам родители
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