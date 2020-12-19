Юные «бомбардировщицы» из Красного Села в полиции. Отвечать за их игры с Вечным огнём будут родители

Игры в снежки на военном мемориале в Красносельском районе Петербурга закончились в полиции для двух девочек-подростков. Им рассказывают о патриотизме, а родителей ждёт разговор об ответственности.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, полицейские оперативно установили, кто 19 декабря забросал снежками Вечный огонь в парке на проспекте Ленина в Красном Селе. Камера запечатлела, как он гаснет, и «поймала» виновниц.



Их уже отыскали и доставили в полицию. Обеим девочкам по 13 лет, в кабинете инспектора по делам несовершеннолетних они выслушали лекцию о патриотизме и уважении к памятному символу. Теперь полицейские рассчитывают увидеть родителей, которых ждут административные протоколы за ненадлежащее воспитание детей.

