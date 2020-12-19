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В Красном Селе пропал Вечный огонь. На видео попали игривые школьницы

В Красносельском районе Петербурга повторили выходку хулиганов, два дня назад погасивших огонь у мемориала на Марсовом поле. На этот раз заигрались подростки.

Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, Вечный огонь, который горит на братской могиле советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну, в парке Красного Села погас около половины третьего дня.

Ответственных за это запомнила камера видеонаблюдения. На проспекте Ленина в субботу развлекались две девочки школьного возраста, игравшие в снежки с Вечным огнём. Один из «снарядов» попал в цель и погасил пламя. Судя по видео, результат как будто стал для подружек неожиданностью. Теперь побеседовать с обеими хотят полицейские - на месте их уже не застали.

"Фонтанка.ру"

В «ПетербургГазе»нашему изданию сообщили, что аварийная бригада приехала к мемориалу в течение десяти минут. Примерно столько же понадобилось, чтобы очистить оборудование, проверить его исправность и восстановить горение.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

260642011
Для этого поколения что Вечный огонь, что мангал на даче родителей, всё едино.
Mr_Pu
Позорище! Со стыда сгореть!
Дмитрий Кондрашов
И давно в России официальной религией стал зороастризм? О чём полицаи хотят "побеседовать" со школьницами? Разве они что-то дурное сделали?
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