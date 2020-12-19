В Красносельском районе Петербурга повторили выходку хулиганов, два дня назад погасивших огонь у мемориала на Марсовом поле. На этот раз заигрались подростки.



Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, Вечный огонь, который горит на братской могиле советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну, в парке Красного Села погас около половины третьего дня.

Ответственных за это запомнила камера видеонаблюдения. На проспекте Ленина в субботу развлекались две девочки школьного возраста, игравшие в снежки с Вечным огнём. Один из «снарядов» попал в цель и погасил пламя. Судя по видео, результат как будто стал для подружек неожиданностью. Теперь побеседовать с обеими хотят полицейские - на месте их уже не застали.