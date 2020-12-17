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«Фонтанка» показывает, как на Марсовом поле погас Вечный огонь. Его закидали снегом

Полиция ищет хулиганов, погасивших огонь у мемориала на Марсовом поле в Петербурге. Осквернение памяти жертв войн и революций запечатлела камера наблюдения.

Видео 17 декабря оказалось в распоряжении «Фонтанки». Судя по записи, у памятного знака грелись двое, их манипуляции привели к тому, что пламя погасло. После этого парочка поспешила удалиться, видимо, заметив, что их выходка привлекла внимание прохожего. Он бросился в сторону хулиганов, но, похоже, не догнал. Разобрать приметы качество записи не позволяет.

Фонтанка.ру

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, полиция ищет двоих. Вечный огонь они забросали снегом за пятнадцать минут до полуночи. Информацию передали в «ПетербургГаз», сотрудники службы очистили оборудование и восстановили горение.

Вечный огонь с регулярностью притягивает вандалов. Только в мае пламя заливала газировкой женщина, которая позже заявила, что таким образом пыталась заглушить собственную боль. В июле на территории мемориала устроили символическое сожжение алой розы. К проблемам в личной жизни горожан, снявших всё это на видео, добавились проблемы с законом.

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Комментарии (8)

kotyara1
Vahmistroff - Ваша святыня наверное унитаз городской, а камеры давно могли бы повесить и получше, не там экономит правительство.
dedmoroz_5e4d8827384c2
Вечный Огонь на то и Вечный, что погасить его невозможно даже перекрыв подачу топлива или сев на него ж***й))
Павел Михайлов
Город ночью полицией вообще не патрулируется.Вот и результат. При проклятом СССР полно было патрулей. Что на машинах, что пешком.
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