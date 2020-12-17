Видео 17 декабря оказалось в распоряжении «Фонтанки». Судя по записи, у памятного знака грелись двое, их манипуляции привели к тому, что пламя погасло. После этого парочка поспешила удалиться, видимо, заметив, что их выходка привлекла внимание прохожего. Он бросился в сторону хулиганов, но, похоже, не догнал. Разобрать приметы качество записи не позволяет.

Полиция ищет хулиганов, погасивших огонь у мемориала на Марсовом поле в Петербурге. Осквернение памяти жертв войн и революций запечатлела камера наблюдения.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, полиция ищет двоих. Вечный огонь они забросали снегом за пятнадцать минут до полуночи. Информацию передали в «ПетербургГаз», сотрудники службы очистили оборудование и восстановили горение.



Вечный огонь с регулярностью притягивает вандалов. Только в мае пламя заливала газировкой женщина, которая позже заявила, что таким образом пыталась заглушить собственную боль. В июле на территории мемориала устроили символическое сожжение алой розы. К проблемам в личной жизни горожан, снявших всё это на видео, добавились проблемы с законом.

